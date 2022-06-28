Кафе "Ночлежки" выпустило первого повара-универсала

Теперь Дмитрий может устроиться на работу.

Благотворительная организация "Ночлежка" сообщила о том, что ее бывший подопечный успешно завершил стажировку в кафе "Вход с улицы" и получил два предложения о работе. Заведение было открыто в марте, в нем проходят обучение люди, которые когда-то были бездомными.

Дмитрий Тимофеев попал в число первых стажеров после открытия кафе. Теперь он является поваром-универсалом.

Он [Дмитрий] знает, как устроена кухня, умеет работать в холодном и горячем цехах и может делать заготовки на всю смену. А это огого! Именно поэтому Дима нарасхват как специалист: сейчас у него два предложения работы, между которыми он выбирает. "Ночлежка" в Петербурге.

Дмитрий рассказал, что самым сложным в стажировке для него было запомнить все ингридиенты и названия блюд. Делиться дальнейшими планами он пока не готов.

За месяц до завершения стажировки Дмитрий съехал из реабилитационного приюта для бездомных людей с алкогольной зависимостью Дом на полдороги и теперь живет в съемном жилье. Первые три месяца организация будет помогать мужчине с арендой, а далее, если у него будет постоянная работа, он сможет снимать жилье сам.

Подробнее о работе кафе можно прочитать здесь.

Видео: YouTube / Ночлежка