В Петербурге открыли кафе "Вход с улицы", где работают бездомные из "Ночлежки"

Проект поможет подопечным "Ночлежки" освоить профессию и устроиться на работу.

В Санкт-Петербурге открылся ресторан "Вход с улицы" при поддержке благотворительной организации "Ночлежка". В ресторане будут работать стажеры-клиенты "Ночлежки", которые под предводительством опытных шеф-поваров получат необходимый опыт. Основная задача проекта – помощь бездомным, которые пытаются выбраться из трудной жизненной ситуации, в получении опыта для дальнейшего трудоустройства.

Стажёры будут иметь возможность выйти на открытый рынок, потому что у них будет достаточно крутой опыт. Потому что здесь мы исходим из того, что это не прост кухня – это заведение, где будут проходить какие-то мероприятия, заведение, где будет постоянно какая-то движуха, которая позволяет тебе тренироваться и получить некие навыки, которые, возможно, ты не мог бы получить в обычном заведении. Данил Краморов, директор "Ночлежки"

Дмитрий Тимофеев – один из стажеров-клиентов прошел курсы и уже приступил к работе. О трудностях первых рабочих дней говори с улыбкой.

С улыбкой на лице преодолеваю. Это приятные трудности, которые двигают меня вперёд. Иду я, опять же, с помощью ребят, которые помогают, при общении, поддерживают, не дают оставаться в одиночестве, в первую очередь. Дмитрий Тимофеев, стажер

В ресторане вы можете насладиться приятной атмосферой и сделать доброе дело, ведь все средства, вырученные с проекта, пойдут на помощь нуждающимся.

Этот проект открывался на пожертвования людей, которые помогали нам собирать средства на открытие ресторана. не было каки-то специальных инвесторов, людей, которые пришли, дали денег и казали: "работайте". Это было всем миром построено, и в этом смысле для нас важно, чтобы этот проект мог окупаться и приносить прибыль. В свою очередь, деньги, которые мы здесь сможем заработать, будут возвращаться в "Ночлежку". И это позволит финансировать какие-то другие проекты, которые будут открывать "Ночлежка" Андрей, управляющий проекта "Вход с Улицы"

Кафе "Вход с улицы" ждет петербуржцев ежедневно с 11 часов по адресу Бертгольд центр, Гражданская улица, 13-15.

Видео, фото: Piter.TV

Сюжет подготовили Игорь Гусев и Тихон Нестеров.