На фотовыставке подопечные "Ночлежки" представили свое видение Петербурга

Бездомные люди приняли участие в мастер-классах по фотоискусству и запечатлели детали городской среды.

На площади у Центрального выставочного зала "Манеж" открылась выставка фотографий подопечных Ночлежки. Экспозиция "Город-Приближение-Человек" включает серии авторских снимков от жильцов приюта на Боровой улице. Бездомные люди приняли участие в мастер-классах известных фотографов и поделились своим видением Петербурга.

Мы хотели, чтобы они с другого угла взглянули на город, отдохнули от своих каждодневных проблем, просто погуляли, послушали мастеров фотографии на мастер-классах, отвлеклись и занялись творчеством, вместо того чтобы выживать. Ксения Солодова, координатор проектов Ночлежки, куратор выставки

Во время лекционных занятий участники узнали об истории фотографии, о том, как устроен фотоаппарат, как построить композицию. Вместе с фотографами Юрием Молодковцом и Павлом Волковым подопечные "Ночлежки" гуляли по Петербургу и наблюдали за жизнью города.

Мы живем в таком мире, где царит хаос, а с помощью видоискателя или экрана смартфона, фотоаппарата можно весь этот хаос превратить в красоту и гармонию: ограничить все лишнее и показать самое главное. Это мы и делали, а потом мы расстались, и каждый самостоятельно ходил, смотрел на мир, которой его окружает, и искал поводы для съемок. Юрий Молодковец, фотограф-художник Государственного Эрмитажа

После прогулки участники обсуждали снимки с мастерами, жильцы приюта признались: им очень понравилось. В течение двух недель бездомные люди учились подмечать детали и находить что-новое на улицах города.

Мы видим девушку только в виде силуэта, в руках у нее флейта. Я не понимаю, где это снято, но красота этой работы состоит в том, что она лаконично снята – всего лишь силуэт на фоне синего неба, но при этом в этой ажурности рук, в этой флейте, в этой ножке отставленной мы понимаем, что она прекрасная вся. Хотя проработка здесь отсутствует, и кто-то посчитает это браком, для меня это образ, где больше тайны, интриги. Юрий Молодковец, фотограф-художник Государственного Эрмитажа

Татьяна наблюдала за цветами, Евгений фотографировал небо и облака, а Андрей впервые увидел памятник на крыше у библиотеки Маяковского.

Мы стоим около стенда Сергея, он рассказывал, как увидел этого человека в метро, как семь минут к нему никто не подходил, Сергей наблюдал за ним все эти семь минут и сделал много дублей. Там на стаканчике у человека написано "Любви". Мы обсуждали с Сергеем, он сначала этого не заметил. Ксения Солодова, координатор проектов Ночлежки, куратор выставки

Работа над фото-проектами подарила бездомным людям ощущение того, что они могут творить и создавать что-то свое. Выставка будет работать до 10 апреля.

Фото, видео: Piter.TV