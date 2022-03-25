"Ночлежка" собирает питьевую воду для бездомных людей до 9 июля

Сотрудники принимают негазированную воду в пластиковых бутылках, емкость которых 0,5-0,6 л.

В понедельник, 3 июля, в благотворительной организации "Ночлежка" сообщили о сборе питьевой воды для бездомных с 3 по 9 июля.

В Петербурге и Москве бездомным негде набрать безопасную питьевую воду или взять ее с собой. Многих не пускают в помещения, где есть кулеры или любая бесплатная вода, не у всех есть переносные емкости. Людям приходится пить из рек и каналов или терпеть жажду. Пресс-служба "Ночлежки"

Сотрудники принимают негазированную воду в пластиковых бутылках, емкость которых 0,5-0,6 л. Можно принести и многоразовые бутылки, термосы, термокружки объемом от 0,5 до 1 л для того, чтобы у людей получалось пополнять запасы воды самостоятельно.

Воду и емкости для нее собирают по адресу улица Боровая, 112Б (вход с Расстанной, 1).

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали, можно ли пить родниковую воду.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка