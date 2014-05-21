Чистая питьевая вода появится во всех населённых пунктах Ленобласти к 2025 году

Губернатор Ленобласти пообещал решить поставленную президентом задачу по обеспечению всей Ленобласти чистой водой.

28 июля на прямой линии губернатора Ленинградской области Александру Дрозденко с жалобой на отсутствие чистой питьевой воды в доме обратилась пенсионерка из деревни Недоблицы Кингисеппского района. Она, как и многие другие жители деревень, сел и посёлков - Свирь, Черенцово, Ям Ижора, Запорожское, Мичуринское, Коккорево и так далее - вынуждены набирать воду в родниках или покупать в магазине. Полный список вопросов про воду губернатору даже не успели зачитать.

Александр Дрозденко успокоил обратившихся, ответив, что "все знает" о проблеме и обязательно решит ее, потому что это "одна из задач, поставленных президентом". Срок на решение задачи президента губернатор дал себе до 2025 года.

По его словам, централизованное водоснабжение охватывает все больше населённых пунктов в Ленобласти - для этой цели в регионе создали единый "Леноблводоканал" и под гарантии правительства обеспечили его кредитной линией. Вместе с этим было запущено строительство водоочистных сооружений и реконструкция стоков, из которых почти 70% изношены, устарели и не соответствует нормативам.

Тем временем, "Леноблводоканал" отчитался о бурении новых скважин в Ленобласти.

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