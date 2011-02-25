Леноблводоканал бурит новые скважины в Ленобласти

Власти поставили цель компенсировать недостающий объем воды в условиях аномально жаркой погоды.

Во вторник, 6 июля, в Ленинградской области начали капитальный ремонт существующих и бурение новых скважин, передает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом предполагается нормализовать давление в водопроводных сетях и компенсировать недостающий объем воды в условиях аномально жаркой погоды.

В течение текущей недели завершаются работы и запускается скважина в поселке Янега, далее начнутся работы в поселке Сосново, а затем в деревне Андреевщина.

Отмечается, что вопрос нормализации давления питьевой воды решается комплексно. Так, дополнительные скважины подключили в Рощино, Мичуринское и Сосново, а также в деревне Игокиничи. Рабочие ведут прокладку нового водопровода в поселке Оредеж.

Текущий год в Ленобласти объявлен Годом Чистой воды. За это время завершат реконструкцию резервуаров чистой воды в городе Никольское Тосненского района, уже заключен контракт на строительство водовода от системы "Большой Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды в Никольском. Водопроводную насосную станцию и дополнительные резервуары чистой воды в Ульяновском поселении завершат в январе 2022 года.

Завершается работа по проектированию пяти крупных водоочистных сооружений ― в Выборге, Волхове, Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района.

С прошлого 2020 года в регионе установили 30 новых модульных станций очистки питьевой воды. В ближайшие годы хотят установить 108 станций для очистки питьевой воды и 31 станцию по очистке сточных вод.

Ранее мы писали, что на Маяковского в Выборге завершились профилактические работы источника теплоснабжения.

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