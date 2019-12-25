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Петербуржцам рассказали, можно ли пить родниковую воду
Сегодня, 11:17
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Петербуржцам рассказали, можно ли пить родниковую воду

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Специалисты отметили, что родник – это естественный выход глубоких вод, а иногда и не очень глубоких.

Вода из родника у большинства людей ассоциируется с природной чистотой. Однако все не так просто. Роспотребнадзор по Петербургу рассказал, можно ли пить воду из родников. 

Природные родники – это прекрасно! Но только не тогда, когда речь идет о здоровье человека. Природная вода может содержать большое количество примесей и веществ, которые совсем не помогают организму.

Роспотребнадзор

Специалисты отметили, что родник – это естественный выход глубоких вод, а иногда и не очень глубоких. Эта вода не проходит никакой фильтрации и обработки. В такой необработанной воде бывают и вирусы гепатита А, и кишечные вирусы, вызывающие диарею. Поэтому Роспотребнадзор настоятельно рекомендует пить безопасную очищенную воду.

На выходных Роспотребнадзор Ленобласти опубликовал обновленный список мест для безопасного купания.

Фото: pxhere

Теги: вода, родники, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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