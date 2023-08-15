В Ленинградском зоопарке отметили день рождения белокурого гиббона Афины

В Ленинградском зоопарке произошло особенное событие, наполнившее воздух радостью и праздничным настроением. Одна из жительниц зверинца праздновала день рождения.

В понедельник, 14 августа, в Ленинградском зоопарке юная красавица белорукого гиббона, которую зовут Афина, отметила свой третий день рождения. Об этом сообщили в социальных сетях зоопарка.

Сотрудники зоопарка не остались в стороне от столь важного события и сделали все возможное, чтобы праздник был незабываемым. Вольер семейства белорукого гиббонов преобразился благодаря разным украшениям.

Основным украшением праздника, конечно же, стал праздничный торт. Мастера кулинарии зоопарка приготовили настоящее произведение искусства — торт из йогурта с агар-агаром, с нежной начинкой из яблок, банана и изюма. Торт был украшен со вкусом: яркими яблоками, ароматной черникой и сочной черешней. Но самое интересное — это были свечи, изготовленные из кабачков и моркови.

Афина и ее семья наслаждались этим удивительным лакомством в окружении заботливых сотрудников зоопарка.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке появилась порода коз Камори.

Видео: Ленинградский зоопарк