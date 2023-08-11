В Ленинградском зоопарке появилась порода коз Камори

Семья Ленинградского зоопарка расширилась благодаря милейшим вислоухим созданиям – породе коз Камори, которая впервые появилась на территории зоопарка.

Эти удивительные домашние козы исконно обитают на просторах Пакистана, Индии, Камбоджи и других восточных стран. Теперь они радуют глаза посетителей вольера детского зоопарка, разделяя его пространство с камерунскими соседями. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Цезарь и Клеопатра – новые обитатели Ленинградского зоопарка. Эти маленькие каморийские козочки в возрасте всего 6 месяцев уже завоевали сердца многих. Пройдя карантинный период, они готовы представить себя публике, их энергия и радость сделают прогулку вдоль Кронверской протоки по-настоящему незабываемой.

Отличительной чертой Камори является их красочный окрас – шоколадно-рыжий. Цезарь поражает глаза своей коричневой пушистой шерстью, в то время как Клеопатра украшена пестрыми пятнышками. Милые и дружелюбные, эти малыши обладают невероятной игривостью.

Ленинградский зоопарк ждет всех на зоопрогулку вдоль Кронверской протоки 13 августа в 12:00, чтобы встретиться с этими созданиями лично.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился детёныш манулов.

Видео: Ленинградский зоопарк

