Артём Дзюба получил положительный тест на коронавирус

Тест на коронавирус нападающего петербургского "Зенита" и сборной РФ Артема Дзюбы дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба "Зенита".
Также положительным тест оказался у голкипера Андрея Лунева. В пятницу, 15 января, "Зенит" отправился на тренировочный сбор в Дубай.
Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, заболевшие спортсмены присоединиться к своей команде позже.
В конце прошлого года Путин заявил, что утечка интимного видео с Дзюбой не должна отражаться на его карьере.
Фото: ВК/ ФК "Зенит"
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