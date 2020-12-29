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Артём Дзюба получил положительный тест на коронавирус
Сегодня, 10:31
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nastya960

Артём Дзюба получил положительный тест на коронавирус

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Он не поехал на тренировочные сборы в Дубай.

Тест на коронавирус нападающего петербургского "Зенита" и сборной РФ Артема Дзюбы дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба "Зенита".

Также положительным тест оказался у голкипера Андрея Лунева. В пятницу, 15 января, "Зенит" отправился на тренировочный сбор в Дубай.

Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, заболевшие спортсмены присоединиться к своей команде позже.

В конце прошлого года Путин заявил, что утечка интимного видео с Дзюбой не должна отражаться на его карьере.

Фото: ВК/ ФК "Зенит"

Теги: дзюба, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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