На Будапештской улице у автобуса отвалилась дверь

На Будапештской улице в Петербурге у автобуса отвалилась дверь. Об этом сообщили очевидцы в группе "Купчино - Фрунзенский район | Подслушано" во "ВКонтакте".
Пришлось пересаживаться, хорошо, что все целы. Вроде, автобус не старый.
Очевидец
По информации "Фонтанки", этот маршрут обслуживает компания "Домтрансавто". Предварительно, дверь повредилась "механическим внешним путем".
Ранее мы рассказывали о том, что под Выборгом у рейсового автобуса отказали тормоза, и он врезался в каменный блок.
Фото: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район | Подслушано
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