На Будапештской улице у автобуса отвалилась дверь

Предварительно, дверь повредилась "механическим внешним путем".

На Будапештской улице в Петербурге у автобуса отвалилась дверь. Об этом сообщили очевидцы в группе "Купчино - Фрунзенский район | Подслушано" во "ВКонтакте".

Пришлось пересаживаться, хорошо, что все целы. Вроде, автобус не старый. Очевидец

По информации "Фонтанки", этот маршрут обслуживает компания "Домтрансавто". Предварительно, дверь повредилась "механическим внешним путем".

Ранее мы рассказывали о том, что под Выборгом у рейсового автобуса отказали тормоза, и он врезался в каменный блок.

Фото: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район | Подслушано