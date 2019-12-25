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На Будапештской улице у автобуса отвалилась дверь
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На Будапештской улице у автобуса отвалилась дверь

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Предварительно, дверь повредилась "механическим внешним путем".

На Будапештской улице в Петербурге у автобуса отвалилась дверь. Об этом сообщили очевидцы в группе "Купчино - Фрунзенский район | Подслушано" во "ВКонтакте". 

Пришлось пересаживаться, хорошо, что все целы. Вроде, автобус не старый. 

Очевидец

По информации "Фонтанки", этот маршрут обслуживает компания "Домтрансавто". Предварительно, дверь повредилась "механическим внешним путем".

Ранее мы рассказывали о том, что под Выборгом у рейсового автобуса отказали тормоза, и он врезался в каменный блок. 

Фото: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район | Подслушано 

Теги: автобус, будапештская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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