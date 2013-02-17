Под Выборгом у рейсового автобуса отказали тормоза. Он врезался в каменный блок

Пострадали 6 человек, они осматриваются врачами.

Утром в Выборгском районе Ленобласти у рейсового автобуса отказали тормоза. В аварии пострадали шесть человек, стало известно Piter.tv от Леноблпожспас.

Сообщение об аварии поступило в экстренные службы 18 ноября в 07:58. Рейсовый автобус ПАЗ №135 (п. Советский – Выборг) следовал в сторону Выборга. Предположительно, из-за отказа тормозов водитель не справился с управлением и съехал с дороги, врезался в каменный блок .

В автобусе находились 30 пассажиров. Пострадали 6 человек. Все они получили травмы лёгкой степени тяжести, от госпитализации отказались.

На выходных легковой автомобиль с двумя девушками упал в Дудергофский канал.

Фото: предоставлено Piter.tv Леноблпожспас