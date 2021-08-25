В хозяйствах Ленобласти вырастили около 1 млн тюльпанов к 8 Марта

Вся продукция была заранее распродана заказчикам еще в феврале.

Тепличные хозяйства Ленинградской области активно отправляют покупателям свежие срезанные тюльпаны различных сортов. Среди них выделяются оранжевые "Принцессы", белые "Принцы", элегантные "Фокстроты", романтичные "Камилы" и любимый женщинами сорт "Стронг Голд". Об этом информирует пресс-служба администрации 47-ого региона.

К празднованию 8 Марта фермеры произвели на 19% больше тюльпанов по сравнению с прошлыми годами, общее число составило около 1 млн экземпляров. Вся продукция была заранее распродана заказчикам еще в феврале.

Помимо тюльпанов, местные производители поставили на рынок более 1,3 млн свежих роз специально к весеннему празднику.

