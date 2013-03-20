Названы даты голосования за инициативы участников проекта "Твой бюджет"

Итоги голосования можно будет увидеть в режиме реального времени.

Общегородское голосование за инициативы проекта "Твой бюджет" пройдет с 21 сентября по 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба комитета финансов Петербурга.

На онлайн-голосование вынесены 12 инициатив. Всего петербуржцами было предложено более 8 тыс. идей. С марта по июль участники прорабатывали свои инициативы, после чего они прошли экспертизу в районных администрациях и городских комитетах.

Участники проекта выбрали первых победителей, а в сентябре выразить свое мнение смогут горожане. Инициатива должна набрать наибольшее число количество голосов и укладываться в 30 млн рублей. В голосовании может принять участие любой человек с аккаунтом на Госуслугах. Голосование пройдет на сайте проекта. Там же можно узнать, что предлагают горожане. Самые дорогие инициативы (по 15 млн рублей) — благоустройство парка им. Есенина в Невском районе и модернизация игровых площадок детского сада №106 Фрунзенского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пушкинском районе появятся два веломаршрута. Оба проекта являются победителями "Твоего бюджета".

Фото: Piter.TV