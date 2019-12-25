В Петербурге появятся три новых веломаршрута в двух районах

Общая протяженность новых дорожек составит 8 км.

В Курортном и Пушкинском районах Петербурга появятся три велосипедных маршрута. Смольный выбрал подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Дорожку сделают на Приморском шоссе от Музея-усадьбы И.Е.Репина до ресторана "Наша Дача". Протяженность маршрута составит 4,6 км. Тротуар для велосипедистов и пешеходов будет пролегать вдоль берега Финского залива. Проект планируют реализовать до конца этого года.

В Пушкинском районе появится сразу же два маршрута: 2,5 км от Петербургского шоссе до бульвара Алексея Толстого и 1 км на Школьной улице. Оба проекта являются участниками программы "Твой бюджет".

Всего в Петербурге 36 веломаршрутов протяженностью 128,5 км. В этом году будут обустроены еще 12,3 км.

Фото: Piter.TV