Инициативы проекта "Твой бюджет — 2021" направили на экспертизу

Большинство инициатив касаются благоустройства, однако есть те, которые посвящены развитию спорта, экологии, защите домашних животных.

На экспертизу направили 75 инициатив проекта "Твой бюджет — 2021". Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В этом году участвую шесть районов — Василеостровский, Красногвардейский, Колпинский, Невский, Петроградский и Фрунзенский. На этапе экспертизы эксперты оценивают, насколько возможно реализовать инициативу. Она не должна нарушать законодательство и дублировать городские адресные программы, но при этом должна вписываться в бюджет проекта. До этого авторы ходили на лекции по городскому бюджету и урбанистике, знакомились с законодательством о госзакупках.

Результаты экспертизы станут известны в июне. Тогда же участники проекта выберут, какие инициативы заслуживают быть реализованными. Общегородское голосование состоится осенью.

Так, например, петербуржцы предлагают установить обогреваемый домик для бездомных кошек и построить аттракцион со спуском по тросу от телебашни на другую сторону Невы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в школах планируют развивать проект "Твой бюджет".

Фото: Piter.TV