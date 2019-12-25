Океанариум, кинотеатр и научные центры. Власти Петербурга утвердили проект планировки туристского кластера в Кронштадте

По словам губернатора Александра Беглова, проект планировки также одобрили жители.

Губернатор Петербурга утвердил проект планировки и межевания будущего туристского-рекреационного кластера в Кронштадт. Пресс-служба Смольного показала, как может выглядеть обустроенное пространство на острове Котлин.

В Кронштадте появится музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, пять научных центров, кинотеатр, океанариум, гостиницы, объекты торговли в общественного питания. Также не обойдется без новых жилых домов и социальных объектов: школы-лицея на 550 мест и двух детских садов на 150 и 50 мест.

Форты "Александр I", "Петр I" и "Кроншлот" реконструируют и объединят с будущем музеем при помощи благоустройства территории. Там будет создана пешеходная набережная.

По словам Александра Беглова, документация по планировке прошла необходимые общественные обсуждения.

Помимо новых объектов и благоустройства власти займутся дорогами и транспортным сообщением. Цитадельское шоссе будет продлено, а Кронштадтское шоссе реконструируют. На это выделяет средства из бюджета города. На федеральные деньги проведут ремонт и расширят транспортную развязку КАД с Кронштадским шоссе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге представят межмузейный проект "Кронштадтский лед".

Фото: gov.spb.ru