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Океанариум, кинотеатр и научные центры. Власти Петербурга утвердили проект планировки туристского кластера в Кронштадте
Сегодня, 13:18
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nadezhda_sib

Океанариум, кинотеатр и научные центры. Власти Петербурга утвердили проект планировки туристского кластера в Кронштадте

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По словам губернатора Александра Беглова, проект планировки также одобрили жители.

Губернатор Петербурга утвердил проект планировки и межевания будущего туристского-рекреационного кластера в Кронштадт. Пресс-служба Смольного показала, как может выглядеть обустроенное пространство на острове Котлин.

В Кронштадте появится музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, пять научных центров, кинотеатр, океанариум, гостиницы, объекты торговли в общественного питания. Также не обойдется без новых жилых домов и социальных объектов: школы-лицея на 550 мест и двух детских садов на 150 и 50 мест. 

Форты "Александр I", "Петр I" и "Кроншлот" реконструируют и объединят с будущем музеем при помощи благоустройства территории. Там будет создана пешеходная набережная. 

По словам Александра Беглова, документация по планировке прошла необходимые общественные обсуждения. 

Помимо новых объектов и благоустройства власти займутся дорогами и транспортным сообщением. Цитадельское шоссе будет продлено, а Кронштадтское шоссе реконструируют. На это выделяет средства из бюджета города. На федеральные деньги проведут ремонт и расширят транспортную развязку КАД с Кронштадским шоссе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге представят межмузейный проект "Кронштадтский лед". 

Фото: gov.spb.ru

Теги: благоустройство, кронштадт, туризм, туристский кластер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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