За январь-июнь 2025 года туристический налог пополнил бюджет Петербурга на 524 млн рублей

Поступления от туристического налога превысили доходы от курортного сбора более чем в два раза.

Туристический налог за первые полгода 2025 года принес в бюджет Петербурга 524,5 млн рублей. Цифры в своем Telegram-канале представил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Поступления от туристического налога превысили доходы от курортного сбора более чем в два раза.

Также Корабельников напомнил, что все классифицированные средства размещения до 1 сентября необходимо зарегистрировать в едином реестре. В противном случае деятельность таких гостиниц и других средств размещения будет приостановлена.

С 1 января 2025 года в силу вступил федеральный закон, который заменил курортный сбор туристическим налогом. В отличие от курортного сбора, который платили гости города, туристическим налогом облагаются организации и предприниматели.

Ранее глава Комитета по туризму Петербурга рассказал о новых городских маршрутах.

Фото: Piter.tv