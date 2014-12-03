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Туристы за майские праздники принесли экономике Петербурга более 35 млрд рублей
Сегодня, 15:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Туристы за майские праздники принесли экономике Петербурга более 35 млрд рублей

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Средняя загрузка петербургских отелей составила 65%.

На майских праздниках Санкт-Петербург посетили 675 тысяч туристов и 275 тысяч экскурсантов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

В этом году на майские праздники приехало туристов на 13% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Мы не зря постоянно говорим про эти показатели и стараемся привлечь в город как можно больше гостей: это напрямую влияет на городской бюджет.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Средняя загрузка петербургских отелей составила 65%. Вклад гостей в экономику города с 1 по 11 мая составил более 35 млрд рублей.

Тем временем крепость Орешек с 1 мая открыла новый туристический маршрут.

Фото: Piter.tv

Теги: майские праздники, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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