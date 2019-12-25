Петербург в 2024 году с деловыми целями посетили свыше 1,2 млн туристов

Средний чек делового туриста выше, чем у других категорий приезжих.

В этом году Петербург посетили с деловыми целями 1,1 млн россиян, 67 тыс. гостей из стран СНГ и 79 тыс. – из стран дальнего зарубежья. Об этом рассказали в городском комитете по развитию туризма 26 декабря.

Отмечается, что средний чек делового туриста выше, чем у других категорий приезжих. За последний год он увеличился почти на 19%, а в настоящее время составляет от 56 тыс. рублей за поездку для российских деловых туристов, до 151 тыс. рублей – для гостей из стран дальнего зарубежья. Вклад делового туризма в экономику Северной столицы – свыше 80 млрд рублей.

Специалисты "Турбарометра Петербурга" сделали портрет среднего делового туриста. Две трети таких гостей являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 44 лет. Обычно они проводят в городе около шести дней. Приезжают одни или с коллегами, каждый седьмой из них берет с собой семью и детей.

Ранее на Piter.TV: зарубежных туристов планируют возвращать в Петербург.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)