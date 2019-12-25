Зарубежных туристов планируют возвращать в Петербург

Ориентиром служит 2019 год: тогда в город приехали 10,4 миллиона человек, из которых 4,9 миллиона были иностранцами, то есть почти половина.

Еще пять лет назад на улицах Петербурга иностранные языки звучали очень часто. Северная столица привлекает не меньше, чем Москва. Однако пандемия, а затем международные конфликты лишили нас туристов из Европы. Туристы из Азии приезжают, но не в тех количествах, как хотелось бы. Как вернуть иностранцев в Петербург и какие шаги для этого предпринять – это стало одной из центральных тем на туристическом форуме Travel Hub. Путешествуй!, пишет spb.aif.ru.

Ориентиром служит 2019 год: тогда в город приехали 10,4 миллиона человек, из которых 4,9 миллиона были иностранцами, то есть почти половина. В текущем сезоне, по словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, в городе зарегистрировано 8,7 миллиона туристов (среди которых всего 587 тысяч иностранцев), но это не окончательная цифра.

Пиотровский добавил, что на новогодние праздники ожидается около миллиона гостей. Но сколько из них будут иностранцами? Как подчеркнул президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, иностранный турист имеет множество других направлений, поэтому важно создавать конкурентоспособный продукт.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев намерены подводить личные итоги 2024 года.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")