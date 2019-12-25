Большинство петербуржцев намерены подводить личные итоги 2024 года

Женщины чаще мужчин занимаются подведением итогов (66% против 53%), и они активнее делятся своими выводами в соцсетях (5% против 3%).

Исследование, проведенное сервисом SuperJob, показало, что 60% жителей Петербурга намерены подводить личные итоги 2024 года. Чаще всего они будут оценивать изменения в доходах и состоянии своего здоровья. В опросе участвовали представители трудоспособного населения Северной столицы.

Большинство респондентов (60%) собираются подвести итоги года: 31% планируют сделать это мысленно или устно, не сохраняя результаты где-либо, 21% хотят записать заметки для себя, 4% опубликуют выводы в социальных сетях, а еще 4% выберут иные способы сохранения информации. Треть участников опроса признались, что обычно не подводят итоги года.

Женщины чаще мужчин занимаются подведением итогов (66% против 53%), и они активнее делятся своими выводами в соцсетях (5% против 3%). Молодежь до 35 лет предпочитает фиксировать свои успехи письменно (21%). Люди старше 45 лет чаще довольствуются мысленным анализом (38%).

Основными аспектами, которые будут рассматриваться при подведении итогов, являются доходы (72%) и здоровье (66%). Более половины опрошенных (56%) оценят уровень своего личностного роста, включая чтение книг, изучение психологии и развитие навыков общения. Половина респондентов проанализирует карьерные достижения, а 43% — образование и повышение квалификации.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")