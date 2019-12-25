Петербуржцам рассказали, как выбрать безопасный новогодний костюм для ребенка

Первым делом специалисты советуют внимательно изучить маркировку изделия.

Роспотребнадзор поделился рекомендациями по выбору качественного и безопасного новогоднего костюма для ребенка.

Первым делом специалисты советуют внимательно изучить маркировку изделия. На костюме должна присутствовать информация о производителе, размерной сетке, составе материала и правилах ухода за ним.

Далее следует убедиться, что материал, из которого изготовлен костюм, обладает гипоаллергенными свойствами, высокой прочностью и способностью впитывать влагу. Также ткань не должна накапливать статическое электричество, оставлять следы краски на коже и иметь сильные химические запахи.

Мелкие детали, такие как глазки, носики, бусинки и шнуровки, необходимо тщательно закрепить. Шлемы и прочие аксессуары должны обеспечивать хорошую вентиляцию, предотвращающую возможность удушения, добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что маски, костюмы, бороды, усы, парики и другие подобные предметы гардероба должны быть выполнены из огнестойких материалов.

Ранее МЧС Петербурга напомнило о правилах безопасности при установке новогодней елки.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")