Петербуржцам рассказали, как выбрать безопасный новогодний костюм для ребенка

Роспотребнадзор поделился рекомендациями по выбору качественного и безопасного новогоднего костюма для ребенка.
Первым делом специалисты советуют внимательно изучить маркировку изделия. На костюме должна присутствовать информация о производителе, размерной сетке, составе материала и правилах ухода за ним.
Далее следует убедиться, что материал, из которого изготовлен костюм, обладает гипоаллергенными свойствами, высокой прочностью и способностью впитывать влагу. Также ткань не должна накапливать статическое электричество, оставлять следы краски на коже и иметь сильные химические запахи.
Мелкие детали, такие как глазки, носики, бусинки и шнуровки, необходимо тщательно закрепить. Шлемы и прочие аксессуары должны обеспечивать хорошую вентиляцию, предотвращающую возможность удушения, добавили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что маски, костюмы, бороды, усы, парики и другие подобные предметы гардероба должны быть выполнены из огнестойких материалов.
Ранее МЧС Петербурга напомнило о правилах безопасности при установке новогодней елки.
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")
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