МЧС Петербурга напомнило о правилах безопасности при установке новогодней елки

При украшении следует использовать гирлянды только промышленного производства.

В преддверии новогодних праздников МЧС Санкт-Петербурга напомнило жителям города о правилах безопасности при установке новогодней ёлки. Специалисты подчёркивают, что соблюдение простых правил поможет избежать неприятных инцидентов и сделает праздники безопасными.

Основные рекомендации от МЧС:

Установка. Располагайте елку на устойчивом основании вдали от источников тепла и открытого огня, таких как камины и печи.

Гирлянды. Используйте только гирлянды промышленного производства, убедитесь в целостности изоляции. При обнаружении признаков неисправности (нагрев, мигание, искрение) немедленно отключите гирлянду от сети. Не оставляйте зажженную гирлянду без присмотра и не используйте ее в ночное время.

Украшения. Не украшайте елку и ее основание бумажными игрушками, ватой, тканью или свечами. Не используйте хлопушки и бенгальские огни вблизи новогодней елки.

Домашние животные. Не оставляйте кота и елку наедине без присмотра.



Соблюдение этих простых мер предосторожности поможет обеспечить безопасность во время новогодних праздников и избежать пожаров и других неприятных ситуаций.

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Фото: ВКонтакте / Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу