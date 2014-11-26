В Роспотребнадзоре рассказали, чем полезен имбирь

И правда ли то, что в Средние века он спасал от чумы?

На фоне похолодания и скорого прихода зимы в петербургском отделении Роспотребнадзора рассказали об истории и полезных свойствах имбиря – одного из главных помощников во время простуды.

С давних пор имбирь считался лекарственным растением. Целебные свойства растению придавали еще в Древней Индии и Китае, где он, согласно истории, и появился. Как и прочие специи, он стал важным элементов торговли между европейским и арабским мирами. На Западе имбирь также довольно быстро начал ассоциироваться с чем-то целебным – полагали даже, что он может излечить от чумы.

На деле имбирь, конечно, не справится с серьезными болезнями, но его рекомендовано употреблять в пищу тем, кто болеет артритом, поскольку содержащийся в растении гингерол способен уменьшить воспаление и боль. Также имбирь стимулирует выработку желудочного сока и улучшает пищеварение; его часто рекомендуют беременным для облегчения утреннего токсикоза.

Благодаря своим антиоксидантам и противовирусным свойствам, имбирь помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций. Роспотребнадзор Санкт-Петербург

Помимо прочего отмечается применение имбиря в косметике и ароматерапии. Но главное достоинство имбиря – в его вкусе. Недаром его добавляют во многие горячие напитки, коктейли и в традиционное европейское рождественское угощение – пряники.

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