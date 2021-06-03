В Роспотребнадзоре рассказали, как рябина поможет при простуде

Ягоды рябины содержат большое количество витамина С – около 78% от суточной нормы.

Сезон простуд в полном разгаре, и, как напоминает Роспотребнадзор Петербурга, поддержание иммунитета играет важную роль в защите от инфекций. Однако, если болезнь всё же настигла, существуют простые и доступные средства, способные ускорить выздоровление. Одним из них является рябина, пишет spb.aif.ru.

Ягоды рябины содержат большое количество витамина С – около 78% от суточной нормы. Этот нутриент помогает организму производить белые кровяные тельца, играющие ключевую роль в борьбе с инфекциями. Также витамин С обладает антиоксидантными свойствами, защищающими иммунные клетки от повреждений свободными радикалами. Важен и витамин А, который укрепляет слизистые оболочки и активизирует лейкоциты. В рябине его содержание составляет 168% от рекомендуемой суточной дозы.

Хотя вкус рябины может показаться специфическим, из неё можно приготовить варенье. При простуде полезным будет компот или чай из рябины, обладающие антибактериальными, потогонными и мочегонными свойствами и способствующие снижению температуры.

Кроме того, ягоды рябины отлично подходят для добавления в соусы и мясные начинки, например, для пирогов, благодаря своей приятной кислинке.