Более 5,2 млн туристов посетили Ленобласть летом 2024 года

Всего за прошлый год область приняла около 6 миллионов человек.

В ближайшее воскресенье Россия отметит День туризма. В Ленинградской области одним из ключевых мероприятий станет иммерсивный спектакль-чаепитие в музее "Дом станционного смотрителя" в Выре, анонсировала Анна Потапова, заместитель главы регионального музейного агентства. В преддверии праздника в пресс-центре информагентства ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам и тенденциям развития отрасли.

За три летних месяца регион посетили более 1 миллиона 123 тысяч туристов, что на 9% больше, чем в прошлом году. Всего за прошлый год область приняла около 6 миллионов человек. С начала текущего года число посетителей уже превысило 5 миллионов. Эти данные отражают зарегистрированных гостей, остановившихся в гостиницах или других местах отдыха. Наиболее популярными являются Приозерский, Гатчинский, Выборгский и Всеволожский районы. На Карельском перешейке сосредоточено около 60% коллективных средств размещения.

Заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева подчеркнула, что Петербург, как и другие регионы, обладает особым туристическим потенциалом благодаря уникальной кухне, достопримечательностям и особенной атмосфере.

Ранее мы сообщили о том, что именные стипендии губернатора передадут студентам с инвалидностью в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти