Именные стипендии губернатора передадут студентам с инвалидностью в Ленобласти

О принятии данного решения сообщил глава региона Александр Дрозденко.

В новом учебном году в Ленинградской области 28 студентов с инвалидностью получат ежемесячную именную стипендию от губернатора в размере 5 тысяч рублей. Выплаты будут производиться с 1 сентября 2024 года по 31 января 2025 года.

О принятии данного решения сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что такая мера поддержки способствует развитию талантов молодежи с ограниченными возможностями и помогает им сконцентрироваться на обучении, получая необходимое образование для дальнейшей успешной интеграции в общество после окончания обучения.

Стипендия предназначена для учащихся как высших учебных заведений, так и средних профессиональных образовательных учреждений, включая Кировский политехнический техникум, Сосновоборский политехнический колледж, Центр непрерывного профессионального медицинского развития, Волховский многопрофильный техникум, Борский агропромышленный техникум, Гатчинский колледж имени К.Д. Ушинского и другие учреждения.

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