В 2025 году аэропорт Пулково обслужил 230 тыс. туристов из Китая

В январе пассажиропоток увеличился на 61% по сравнению с январем 2025-го.

Петербургский аэропорт Пулково отпраздновал китайский Новый год. Для пассажиров организовали встречу с драконом и танцы с веерами. Кроме того, всем дарили открытки с пожеланиями на китайском.

Мы хотим, чтобы китайские гости чувствовали себя в Пулково как дома. Для нас важно не только растущее число рейсов, но и живой культурный диалог. Ежедневно мы обслуживаем до 3 тыс. пассажиров по китайским направлениям. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции "Воздушных ворот Северной столицы"

В январе пассажиропоток увеличился на 61% по сравнению с январем 2025-го. В прошлом году Пулково обслужил порядка 370 тыс. человек на китайских направлениях (+54%). Самый популярный город – Шанхай.

Ранее на Piter.TV: Пулково обслужило почти 21 млн пассажиров в 2025 году.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково