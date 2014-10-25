  1. Главная
В 2025 году аэропорт Пулково обслужил 230 тыс. туристов из Китая
Сегодня, 8:56
102
В январе пассажиропоток увеличился на 61% по сравнению с январем 2025-го.

Петербургский аэропорт Пулково отпраздновал китайский Новый год. Для пассажиров организовали встречу с драконом и танцы с веерами. Кроме того, всем дарили открытки с пожеланиями на китайском. 

Мы хотим, чтобы китайские гости чувствовали себя в Пулково как дома. Для нас важно не только растущее число рейсов, но и живой культурный диалог. Ежедневно мы обслуживаем до 3 тыс. пассажиров по китайским направлениям. 

Асият Халваши, директор по авиационной коммерции "Воздушных ворот Северной столицы" 

В январе пассажиропоток увеличился на 61% по сравнению с январем 2025-го. В прошлом году Пулково обслужил порядка 370 тыс. человек на китайских направлениях (+54%). Самый популярный город – Шанхай. 

Ранее на Piter.TV: Пулково обслужило почти 21 млн пассажиров в 2025 году. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

