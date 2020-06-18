Туристам из Индии не разрешают покидать Петербург из-за коронавируса

У нескольких иностранных гостей обнаружили ковид, после чего они отправились в больницу. А их друзей заперли в отеле по причине того, что они контактировали с больными. Туристы сейчас в шоке.

Туристы из Индии не могут улететь из Петербурга домой из-за коронавирусной инфекции. У четырех гостей города выявили COVID-19 - сейчас они находятся в больнице. Остальные члены группы (26 человек) являются контактными, поэтому их закрыли в гостинице на карантин. Об этом сообщили "Невские новости" 10 апреля.

Известно, что туристическая группа из Индии провела в Петербурге одну неделю. В последний день путешественники сдали тест ПЦР. Четверых гостей города госпитализировали после выявления положительного результата, а остальных "заперли" в отеле. Как сообщает гендиректор компании туроператора "Грандрус турс" Елена Орленко, Роспотребнадзор планирует отправить здоровых туристов в санаторий "Балтиец" на две недели, несмотря на то, что анализы у 26 человек отрицательные.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург попал в ТОП лидеров по покупке туров с кэшбэком.

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