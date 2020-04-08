Петербург попал в ТОП лидеров по покупке туров с кэшбэком

Для того, чтобы получить часть средств обратно, тур нужно покупать через Интернет и оплачивать его картой "Мир".

Петербург стал одним из самых популярных направлений при покупке туров по программе туристического кэшбэка. Средний чек во втором этапе акции составлял 11 тыс. рублей, а теперь вырос до 35 тыс. рублей на короткие туры. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по туризму со ссылкой на сервис Level.Travel.

Программа туристического кэшбэка в России стартовала в июле 2020 года. В марте начался третий этап, он завершится 15 июня 2021 года. Путешественники по России могут вернуть себе до 20% стоимость тура, если они расплачивались картой "Мир", однако кэшбэк составит не более 20 тыс. рублей. Получить субсидию можно неограниченное количество раз. Деньги на карту поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Всего после запуска третьего этапа программы кэшбэка туристы успели потратить на туры и проживание более 1 млрд рублей. Более 200 млн рублей вернулось гражданам обратно.

Фото: Piter.TV