Расходы россиян на туры в Петербург возросли по сравнению с допандемийным периодом

Аналитики сравнили прошлую неделю с аналогичным периодом в прошлые годы.

За последнюю неделю граждане России потратили на туры в Петербург более 50 млн рублей. В эту сумма также входят авиабилеты, гостиницы, аренды авто. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города со ссылкой на банк "ВТБ".

Показатель оказался на 26% выше, чем за аналогичный период в прошлом году и на 14% больше, чем в 2019.

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев отметил, что город совместно с Ростуризмом работает над программой кэшбэка. Она пользуется популярностью при поездках на короткие или длинные выходные.

Петербург представляет для наших гостей разноплановые экскурсионные маршруты, классические достопримечательности в сочетании с новой туристской и культурной географией. Также мы надеемся, что планируемые событийные мероприятия, привлекут в наш город новых гостей. отметил Сергей Корнеев.

Всего после запуска третьего этапа программы кэшбэка туристы успели потратить на туры и проживание более 1 млрд рублей. Более 200 млн рублей вернулось гражданам обратно. Самые популярные направления для путешествий ― Краснодарский край, Крым, Московская область, Ставрополье, Алтай, Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.

Федеральное агентство по туризму будет субсидировать туристические поездки в рамках третьего этапа программы до 15 июня. Кэшбэк при покупке туруслуг составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тыс. рублей. Расплачиваться необходимо картой "МИР".

Фото: Piter.TV