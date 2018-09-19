  1. Главная
Жителей Петербурга предупредили о тумане 4 и 5 декабря
Сегодня, 14:44
Пешеходов попросили быть внимательными при переходе улиц и дорог.

В пресс-службе МЧС России жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 4 и 5 декабря местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Пешеходов попросили быть внимательными при переходе улиц и дорог, водители должны соблюдать дистанцию и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. 

Ранее мы рассказывали о том, что синоптик Александр Колесов показал цветущие розы на Васильевском острове. По словам специалиста, в прошлом году резко похолодало с 4 декабря. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мчс, туман
