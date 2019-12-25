Синоптик Колесов показал цветущие розы на Васильевском острове

По словам специалиста, в прошлом году резко похолодало с 4 декабря.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опубликовал 3 декабря в своем tg-канале фотографии с цветущими розами. Цветы были замечены на Васильевском острове.

Вот так в Петербурге 3 декабря, снимал только что на Васильевском острове. Очень тепло, на 4-5 градусов выше нормы этих дней. Александр Колесов, синоптик

По словам специалиста, в прошлом году резко похолодало с 4 декабря. В 2025-м такого пока даже не видно: всю первую декаду декабря будет очень тепло.

Ранее мы рассказывали о том, что осень 2025 года в Петербурге стала одной из самых теплых.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге