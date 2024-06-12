Петербуржцев предупредили о тумане 27 ноября

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий 27 ноября.
По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня утром и в первой половине дня в Северной столице местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее.
Пешеход: будь предельно внимателен при переходе улиц и дорог. Водитель: соблюдай дистанцию, откажись от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Пресс-служба МЧС России
Ранее мы рассказывали о том, что после четверга в Петербурге начнется оттепель: ожидается повышение температуры воздуха.
Фото: Piter.TV
