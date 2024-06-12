  1. Главная
Петербуржцев предупредили о тумане 27 ноября
Сегодня, 8:33
Видимость составит 500 метров и менее. 

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий 27 ноября. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня утром и в первой половине дня в Северной столице местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее. 

Пешеход: будь предельно внимателен при переходе улиц и дорог. Водитель: соблюдай дистанцию, откажись от лишних перестроений, обгонов, опережений. 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее мы рассказывали о том, что после четверга в Петербурге начнется оттепель: ожидается повышение температуры воздуха. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мчс, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

