Петербуржцев предупредили о тумане 27 ноября

Видимость составит 500 метров и менее.

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий 27 ноября.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня утром и в первой половине дня в Северной столице местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

Пешеход: будь предельно внимателен при переходе улиц и дорог. Водитель: соблюдай дистанцию, откажись от лишних перестроений, обгонов, опережений. Пресс-служба МЧС России

Ранее мы рассказывали о том, что после четверга в Петербурге начнется оттепель: ожидается повышение температуры воздуха.

Фото: Piter.TV