После 27 ноября в Петербурге начнется оттепель

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в ближайшие дни. Сегодня, 25 ноября, в регионе спокойно, вечером пройдут мокрый снег и снег. В предстоящие двое суток похолодает: в ночные часы в Ленобласти будет -4…-9 градусов, в городе – до -3…-5 градусов. В осадках наступит перерыв.

И тут начинается проблемный период с появлением льда. На всех внутренних водоемах города, прудах, озерах, скорее всего появится лед, вода уже там совсем остыла. Поэтому будет достаточно опасно, ведь найдутся люди, особенно дети, которые захотят его проверить. В реках и каналах Петербурга температура воды еще +2 гр., поэтому лед при такой температуре воздуха не появится. Александр Колесов, синоптик

А 27 ноября ожидается сложная синоптическая обстановка: на погоду повлияют одновременно два циклона. Один из них пройдет южнее и заденет северной снежной шапкой восточные районы области, другой сместится по северу. После него начнутся повышение температуры воздуха и оттепель на несколько дней.

Фото: Piter.TV