Плотный туман окутает Петербург 6 ноября

Ожидается плохая видимость в 500 метров и менее.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" Санкт-Петербург 6-го ноября накроет туманом с видимостью 500 метров и менее. В связи с этим в ведомстве напоминают о безопасности пешеходам и водителям.

В городе также ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя ночью. Температура воздуха после полуночи может упасть до +1 гр., днем поднимется лишь до +6 гр. В течение дня существенных осадков не ожидается, однако вполне вероятно появление на улицах города гололедицы.

Ранее благодаря Роскомнадзору стало известно, как рябина может помочь при простуде.

Фото: Piter.TV