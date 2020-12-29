Водителей предупредили об ограниченной видимости на дорогах из-за тумана в Ленобласти

Туман ожидается уже в ближайшее время.

В ночь с 24 на 25 января в Ленинградской области ожидается туман и ограниченная видимость на дорогах. Об этом предупредило территориальное МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Туман появится в период с 23 часов 24-го января по 2 часа ночи 25-го января. Видимость будет составлять 500 метров и менее.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность происшествий на дорогах, железнодорожном транспорте, водном транспорте и так далее.

Если это возможно, горожан призвали отказаться от поездок на транспорте. В ином случае стоит снизить скорость при вождении. В условиях ограниченной видимости скорость движения может составлять как 20 км/ч, так и 5 км/ч. Показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Также необходимо включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары, но ни в коем случае не включать дальний свет фар. Пешеход в свою очередь должен носить светоотражающие элементы.

С прогнозом погоды на понедельник в Ленобласти вы можете познакомиться здесь.

Фото: Piter.TV