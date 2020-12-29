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Рабочая неделя в Ленобласти начнется с мокрого снега и гололедицы
Сегодня, 19:17
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nadezhda_sib

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с мокрого снега и гололедицы

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Из-за сложившейся метеорологической обстановки повышается вероятность ДТП.

В ближайшие дни на территории Ленинградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области со ссылкой на прогноз "ФГБУ "Северо-Западного УГМС".

25-26 января на дорогах будет гололедица, а 27 января местами возможно налипание мокрого снега и слабая метель. 

В понедельник температура воздуха в течение суток составит 0...+3 градусов. Ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: vk.com/9kino.live

Теги: гололёд, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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