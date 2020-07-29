Утром 29 июля Петербург окутал густой туман

Туман накрыл город около 03:00.

После мощного ливня 28 июля утром в среду, 29 июля, Петербург окутал густой туман. Пелена опустилась на город примерно в 3 часа ночи и держалась почти до 8 утра. Читатели Piter.TV поделились кадрами утреннего тумана.

При этом туман повлиял и на видимость на дорогах в самом городе и за его чертой. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, утром из-ха тумана даже небоскреб "Лахта-Центр" был скрыт от глаз.

В среду в Петербурге ожидается снова дождливая погода. К середине дня в город вновь придут мощные ливни и грозы, ожидается штормовой ветер до 15-20 метров в секунду.

Видео: Piter.TV