В Петербурге в ближайшие часы ожидаются ливень и гроза

Такая же погода сохранится и 29 июля.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупредило о неблагоприятных погодных условиях в городе в ближайшее время.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 28 июля, начиная с 16:00-19:00 в Петербурге местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и грозы.

В среду, 29 июля, в начале ночи и местами днем также пройдут грозы, ливни, ветер при грозах порывами до 15-20 м/с.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.TV