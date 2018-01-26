МЧС предупредило петербуржцев о тумане 15 октября

В пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 15-го октября. Предполагается, что завтра на город опустится туман с видимостью в 500 метров и менее.
Пешеходам советуют быть предельно внимательными при перемещении по городу. Особенно при переходе улиц и дорог. Водителям посоветовали соблюдать дистанцию между транспортными средствами, а также воздержаться от не необходимых перестроений, обгонов и опережений во время езды.
Напомним, что 15-го октября ожидается переменная облачность. Температура воздуха опустится до +7. Также возможны осадки в виде мокрого снега.
Фото: Piter.TV
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