МЧС предупредило петербуржцев о тумане 15 октября

Предполагается, что видимость в тумане составит не более 500 метров.

В пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 15-го октября. Предполагается, что завтра на город опустится туман с видимостью в 500 метров и менее.

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при перемещении по городу. Особенно при переходе улиц и дорог. Водителям посоветовали соблюдать дистанцию между транспортными средствами, а также воздержаться от не необходимых перестроений, обгонов и опережений во время езды.

Напомним, что 15-го октября ожидается переменная облачность. Температура воздуха опустится до +7. Также возможны осадки в виде мокрого снега.

Фото: Piter.TV