Врачи рассказали, как обезопасить себя и своё окружение.

В Петербурге снизилась заболеваемость туберкулёзом. Основной мерой по борьбе с туберкулёзом является его раннее выявление. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Медики отмечают, что основной мерой по борьбе с заболеванием является его раннее выявление. Чтобы обезопасить себя и свое окружение, необходимо каждый год проходить обследование на туберкулёз у терапевта или фтизиатра. Кроме того, важно отказаться от курения и алкоголя, вести здоровый образ жизни. Обязательно соблюдать личную гигиену.

При появлении кашля с мокротой, высокой потливости, слабости, увеличении и болезненности лимфоузлов нужно срочно обратиться к врачу.

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Фото: Unsplash, Telegram / ГЦМП СПб