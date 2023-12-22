Изобретение петербургского стоматолога поможет предотвратить развитие некроза челюсти

Петербуржец в составе команды молодых ученых разработал методику оценки костного кровотока.

Петербургский медик получил патент на свое изобретение, которое относится к экспериментальной медицине. Молодой ученый – врач стоматолог Герман Косач разработал формулу, которая позволяет получить точные значения реакции скорости кровотока внутри костной ткани.

Петербуржец в составе команды молодых ученых разработал методику оценки костного кровотока. Их работа основана на неинвазивных методах, которые не требуют разрыва кожи или контакта со слизистой оболочкой. Инновационная методика позволяет более точно оценить состояние сосудов и реакцию организма на различные факторы, что может иметь важное значение для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе онкологических.

По словам ученого, несмотря на то, что изобретение относится к экспериментальной медицине, оно уже помогло нескольким разработкам, связанным с моделированием заболеваний. Результаты проведенных исследований внедрены в учебный процесс кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии первого медицинского университета имени Павлова.

Если человеку поставили диагноз, связанный с онкологией (особенно рак груди, либо метастазы в кости), либо остеопороз, то ему зачастую назначают препараты антиостеокластического ряда. То есть препараты, напрямую влияющие на регенерацию кости. Когда мы хотим восстановить кость в рамках таких заболеваний, то скорость создания кости идет быстрее, чем прорастают сосуды. То есть, если пациент принимает такие препараты, то может возникать побочный эффект в виде снижения кровоснабжения органов. И в связи с специфическим устройством челюстно-лицевой области, зачастую страдают именно верхняя или нижняя челюсти Герман Косач, кандидат медицинских наук, автор более 40 научных публикаций, врач стоматолог-хирург

Ранее в СПбПУ изобрели препарат против метастазов. Новый препарат успешно протестировали на животных. Гистологический анализ показал, что после проведения терапии не произошло никаких патологических изменений в основных органах.

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