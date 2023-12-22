В СПбПУ изобрели препарат против метастазов

Выделенные соединения проявили высокую эффективность при лечении метастазов меланомы в лёгких.

Учёные из Петербурга разработали инновационный препарат, который способен уменьшить количество метастазов меланомы в легких в десять раз. Открытие было совершено в Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого (СПбПУ).

Новый препарат успешно протестировали на животных. Гистологический анализ показал, что после проведения терапии не произошло никаких патологических изменений в основных органах. Таким образом, исследования подтвердили безопасность препарата для живых существ.

По словам заведующего лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ в СПбПУ Александр Тимина, выделенные соединения проявили высокую эффективность при лечении метастазов меланомы в лёгких. Кроме того, это открывает широкие перспективы для последующего поиска и изучения новых противоопухолевых средств с низкой токсичностью к лекарственным препаратам по отношению к здоровым клеткам и тканям.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)