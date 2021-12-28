В Петербурге зафиксировали исторический минимум заболеваемости туберкулёзом

По данным диспансера, в Северной столице проживают около полутора тысяч человек с туберкулезом.

В Петербурге наблюдается исторически низкий уровень заболеваемости и распространённости туберкулёза. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал главврач Городского противотуберкулёзного диспансера Александр Пантелеев.

И очень важно сейчас удержать этот темп. Александр Пантелеев, главврач Городского противотуберкулёзного диспансера

По данным диспансера, в Северной столице проживают около полутора тысяч человек с туберкулезом. В 1960-х годах в Ленинграде было 35 тысяч таких больных. В 2021 было зафиксировано 600 случаев заболевания, в 1999 – 1900.

Также в феврале стало известно, что в Петербурге смертность от туберкулёза снизилась в два раза.

Фото: Piter.tv