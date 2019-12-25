В сквере Героев Ижорцев был найден труп неизвестного мужчины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В сквере в Колпинском районе Петербурга был найден труп неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился врач скорой помощи. Он рассказал, что напротив дома 19 по улице Братьев Радченко, в сквере Героев Ижорцев без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп.

Прибывшими полицейскими был обнаружен труп неустановленного мужчины, на вид 40 лет; одет: синяя куртка, серая футболка, тёмно-синие штаны, тёмные ботинки с белой подошвой.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Волхове обнаружили труп мужчины в кустах с травмами головы.

Фото: Piter.tv