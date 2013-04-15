В Волхове обнаружили труп мужчины в кустах с травмами головы

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 7 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Ярвенпяя в городе Волхов в кустах найден труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители обнаружили труп неизвестного мужчины с многочисленными телесными повреждениями в области головы. На вид погибшему 50 лет, рост 170 см, на запястье левой руки есть рисунок в виде розы. Одет в футболку чёрного цвета с рисунком волка на груди, чёрные брюки и кроссовки.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Кингисеппе найден труп мужчины с переломом черепа.

Фото: Piter.TV