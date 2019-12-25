В Кингисеппе найден труп мужчины с переломом черепа

Первоначально предполагалось, что тело не имеет признаков насильственной смерти.

В субботу, 2 сентября, от жительницы дома по улице Химиков в Кингисеппе поступила информация о том, что дверь в одну из квартир открыта, а на полу между кухней и туалетом лежит тело мужчины. Как стало известно Piter.TV, труп был направлен на экспертизу.

Первоначально предполагалось, что тело не имеет признаков насильственной смерти. Однако при исследовании указанного трупа была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма с переломом костей свода и основания черепа с кровоизлиянием под оболочки головного мозга.

Причина смерти мужчины устанавливается, образцы направлены на гистологическое исследование.

Ранее мы сообщили о том, что в Радофинниково спасатели обнаружили труп в заброшенном колодце.

Фото: Piter.TV