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В Радофинниково спасатели обнаружили труп в заброшенном колодце
Сегодня, 14:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Радофинниково спасатели обнаружили труп в заброшенном колодце

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В Ленинградской области в колодце одного из поселков обнаружили труп человека. Тело передали правоохранителям.

В понедельник, 4 сентября, в заброшенном колодце в районе посёлка Радофинниково Тосненского района Ленобласти было обнаружено тело человека. Немедленно на место происшествия прибыли спасатели из поисково-спасательного отряда Тосно. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели приступили к извлечению тела мужчины из колодца. Вскоре удалось успешно извлечь тело и передать его сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли рыбака в лодке в Новой Ладоге,

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
 

Теги: колодец, ленобласть, турп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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