В Радофинниково спасатели обнаружили труп в заброшенном колодце

В понедельник, 4 сентября, в заброшенном колодце в районе посёлка Радофинниково Тосненского района Ленобласти было обнаружено тело человека. Немедленно на место происшествия прибыли спасатели из поисково-спасательного отряда Тосно. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Спасатели приступили к извлечению тела мужчины из колодца. Вскоре удалось успешно извлечь тело и передать его сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли рыбака в лодке в Новой Ладоге,
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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