В Радофинниково спасатели обнаружили труп в заброшенном колодце

В Ленинградской области в колодце одного из поселков обнаружили труп человека. Тело передали правоохранителям.

В понедельник, 4 сентября, в заброшенном колодце в районе посёлка Радофинниково Тосненского района Ленобласти было обнаружено тело человека. Немедленно на место происшествия прибыли спасатели из поисково-спасательного отряда Тосно. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели приступили к извлечению тела мужчины из колодца. Вскоре удалось успешно извлечь тело и передать его сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли рыбака в лодке в Новой Ладоге,

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

